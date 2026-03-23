Мошенников обязали вернуть омской пенсионерке 4,1 млн рублей

Пенсионерке из Омской области помогли защитить права после того, как телефонные мошенники похитили у неё все личные сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Установлено, что в ноябре 2024 года 72-летней жительнице Омского района часто звонили неизвестные, которые выдавали себя за представителей компании сотовой связи и банков. Они убедили её в необходимости перевода денег на «безопасные счета».
Введённая в заблуждение пожилая женщина за несколько дней сняла в банкоматах все свои сбережения и перевела на продиктованные ей расчётные счета. Речь идёт о более 4,1 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что деньги женщины получили жители Москвы, Ижевска и Миасса.
«С целью восстановления нарушенных прав пенсионерки прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании неосновательных обогащений с указанных лиц. По результатам рассмотрения исковых заявлений требования прокурора удовлетворены», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратура будет контролировать исполнение решений суда после того, как они вступят в законную силу.