Мошенников обязали вернуть омской пенсионерке 4,1 млн рублей

В ноябре 2024 года женщине стали часто поступать звонки от неизвестных.

Источник: Om1 Омск

Пенсионерке из Омской области помогли защитить права после того, как телефонные мошенники похитили у неё все личные сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года 72-летней жительнице Омского района часто звонили неизвестные, которые выдавали себя за представителей компании сотовой связи и банков. Они убедили её в необходимости перевода денег на «безопасные счета».

Введённая в заблуждение пожилая женщина за несколько дней сняла в банкоматах все свои сбережения и перевела на продиктованные ей расчётные счета. Речь идёт о более 4,1 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что деньги женщины получили жители Москвы, Ижевска и Миасса.

«С целью восстановления нарушенных прав пенсионерки прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании неосновательных обогащений с указанных лиц. По результатам рассмотрения исковых заявлений требования прокурора удовлетворены», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура будет контролировать исполнение решений суда после того, как они вступят в законную силу.