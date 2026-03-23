Касающиеся писем и бандеролей тарифы на услуги «Белпочты» выросли в Беларуси с 22 марта. Это предусмотрено постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 19 от 10 марта 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что для физических лиц пересылка внутри Беларуси письма или бандероли массой до 20 грамм будет стоит 1,04 рубля. За каждые последующие полные или неполные 20 грамм необходимо будет доплачивать еще по 0,08 рубля. Ранее подобное обходилось в 0,86 рубля и 0,07 рубля соответственно. Что касается пересылки почтовой карточки, то она будет стоит 1,04 рубля (ранее — 0,86 рубля).
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пересылка внутри страны письма или же бандероли до 20 грамм будет стоить 0,87 рубля. А за каждые последующие нужно будет доплатить еще по 0,07 рубля. Ранее это стоило 0,72 рубля и 0,06 рубля соответственно. Пересылка почтовой карточки обойдется в 0,87 рубля (ранее — 0,72 рубля).
