До сотрясения. Мать мальчика-бродяжки избила женщину за замечание о выпивке

Мать мальчика-бродяжки Дениса из Железногорска, который осенью 2025 года скитался по подъездам, снова оказалась в центре скандала. После выхода очередного федерального телеэфира про возмутившую всю страну родительницу местная жительница Анастасия Саяпина узнала в ней женщину, которая на глазах детей избила её в начале марта. Сайт krsk.aif.ru нашёл пострадавшую и поговорил с ней и полицией. Подробности инцидента — в материале.
«Плохо пить при детях».
Анастасия рассказала, что в ночь с 7 на 8 марта она приехала к бывшему мужу за лекарствами для своего ребенка. В квартире женщина застала Татьяну — мать того самого бродяжки Дениса. По словам пострадавшей, та находилась в ванной комнате вместе с хозяином квартиры и вела себя агрессивно.
«В зале я заметила двоих детей: ребенка Татьяны и шестилетнюю дочь ее подруги. Я сделала замечание о том, что плохо распивать алкоголь в присутствии детей. На что Татьяна начала резко реагировать. В итоге она ударила меня ногой по голове и вырвала клок волос», — поделилась с krsk.aif.ru Анастасия Саяпина.
Конфликт продолжился на улице. Анастасия утверждает, что обидчица замахивалась на нее стеклянной бутылкой и пыталась догнать, чтобы «сделать еще хуже».
Помешали прохожие. Итог встречи для Анастасии оказался плачевным: врачи диагностировали острое сотрясение мозга. Женщина написала заявление в полицию и намерена добиваться наказания по всей строгости закона.
В полиции Красноярского края krsk.aif.ru подтвердили факт произошедшего. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку: они уже опросили очевидцев инцидента и получили объяснения сторон.
«Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью заявительнице выдано направление для проведения судебно-медицинское освидетельствования. Женщина, на которую указала потерпевшая, свою причастность к конфликту и нанесению ударов признала. В настоящий момент материалы проверки находятся в работе. По результатам судебно-медицинской экспертизы и сбора полной доказательной базы будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировала пресс-секретарь полиции Красноярского края Юлия Коваль.
Предательство и жизнь на надувном матрасе.
Krsk.aif.ru следит за судьбой Дениса с осени 2025 года, когда его нашли на бетонном полу в подъезде. Тогда и мать, и отец отказались забирать десятилетнего сына домой, и его отправили в приют. Семья уже два года считается социально опасной, но мать до сих пор не лишена родительских прав.
Вышедшая недавно телепрограмма обнажила детали жизни ребенка до его ухода на улицу. Ранее в разговоре с krsk.aif.ru мать оправдывала свое поведение тяжелым характером сына, который в полтора года получил серьезные ожоги. Однако отец мальчика Артем Артюхов рассказал, как тот травмировался: Денис устроил пожар, когда мать ушла выпивать к соседке. Местные жители, знакомые с семьей, также подтверждали, что родители ребенка нередко выпивали.
Какое-то время Денис жил у отца, куда мать привела его зимой в одной футболке. Там мальчик спал на полу на надувном матрасе и не делал уроки, так как в доме не было даже рабочего стола. В эфире отец обещал обеспечить мальчику необходимые условия, однако как только камеры выключились, устранился.
«Пока папу вели везде за собой, он контактировал. Только мы отошли в сторону — папе все равно. Ни в коем случае нельзя возвращать ребенка в семью», — ранее говорила krsk.aif.ru местная жительница Алеся, которая и вытащила на свет эту историю.
Сейчас Денис находится на реабилитации в Нижнем Новгороде. Там мальчик отпраздновал свой день рождения — ему исполнилось 11 лет. Когда реабилитация закончится, мальчик, вероятнее всего, вернется домой. В администрации Железногорска krsk.aif.ru заявляли, что комиссия по делам несовершеннолетних утвердила план профилактической работы с мальчиком и его родителями для «восстановления функций семьи». Однако как восстанавливать функции семьи там, где это никому не нужно — до сих пор не ясно.