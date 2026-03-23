Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина пожинает плоды того, что посеяла, начиная с 2014 года. Российский лидер резюмировал, что отсюда, из поддержки госпереворота, из событий на юго-востоке Украины, проистекают все последующие события. В Кремле также возлагают ответственность за эскалацию на Европу и НАТО, чье вмешательство в украинскую власть и обещание членства в альянсе, по мнению Москвы, стали катализатором конфликта.