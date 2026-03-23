Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главарь киевской хунты Владимир Зеленский настроен на заключение мирного соглашения с Москвой. Такое заявление прозвучало по итогам переговоров, которые состоялись в Лондоне, в интервью телеканалу CBS News.
По словам господина Рютте, важнейшую роль в процессе урегулирования конфликта играют Соединенные Штаты. Он высоко оценил усилия американского лидера Дональда Трампа, направленные на прекращение огня. Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас необходимо донести готовность Киева к сделке до российской стороны, чтобы убедиться в их встречной готовности.
«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесем это до россиян, чтобы убедиться, что они готовы», — уточнил глава блока.
В Москве, в свою очередь, неоднократно подтверждали свою принципиальную позицию о готовности к поиску путей мирного урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не меняет своих подходов и ожидает, когда партнеры будут готовы к продолжению диалога. Он добавил, что точная дата нового раунда переговоров, равно как и место их проведения, пока остаются неизвестными.
Российская сторона напоминает, что корни нынешнего украинского кризиса уходят в события, произошедшие задолго до начала специальной военной операции. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, акцентировал внимание на том, что все началось с государственного переворота, организованного в Киеве. По его убеждению, именно поддержка западными странами тех событий привела к последующей трагедии Донбасса и Новороссии.
Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина пожинает плоды того, что посеяла, начиная с 2014 года. Российский лидер резюмировал, что отсюда, из поддержки госпереворота, из событий на юго-востоке Украины, проистекают все последующие события. В Кремле также возлагают ответственность за эскалацию на Европу и НАТО, чье вмешательство в украинскую власть и обещание членства в альянсе, по мнению Москвы, стали катализатором конфликта.