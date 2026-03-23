В четырёх районах Омской области на три дня отключат цифровое телевидение

В Омской области на предстоящей неделе временно прекратится трансляция цифровых телеканалов в четырёх населённых пунктах. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), отключения связаны с плановым обслуживанием передающего оборудования.
Первыми вещание потеряют жители села Седельниково и посёлка Ачаирский. Работы там начнутся 24 марта и продлятся три дня — до 26 марта включительно. В Седельникове телевизоры не будут работать с 11:00 до 17:00, в Ачаирском — с 9:00 до 18:00.
Также в этот период пройдут точечные отключения. В селе Рагозино Седельниковского района вещание приостановят с 9:00 до 15:00. В райцентре Колосовка передатчики отключат 26 марта с 11:00 до 17:00.
В РТРС пояснили, что остановка оборудования — вынужденная мера: некоторые профилактические работы невозможно провести во время вещания. Если позволит погода, отключения пройдут по графику, в противном случае сроки могут измениться.
