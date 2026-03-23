В Пермский край идет потепление до +13 градусов

Прикамье ожидает переменная облачность без осадков.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае зима безоговорочно сдает позиции. Метеорологическая весна пришла раньше срока на три недели, один за одним превышаются температурные рекорды марта.

Популярный портал «Метеоролог и я» сообщил о новой волне тепла после двух прохладных дней в прошедшие выходные. Пермяков с понедельника, 23 марта, ждет малооблачная погода. В ближайшие пять дней температура воздуха ожидается теплее климатической нормы на 5−7 градусов.

Ночи останутся прохладными из-за ясного неба — от −1 до −6 градусов. Днем столбик термометра будет держаться в пределах +6…+11 градусов. В пятницу, 27 марта, ночная температура воздуха приблизится к +3 градусам, днем будет еще теплее — от +8…+13 градусов.

В Перми по-настоящему ударными получились восемь недавних дней марта, когда дневная температура воздуха превысила абсолютные суточные значения за всю историю метеонаблюдений. Теперь новые рекорды равны: +7,6 градуса — 13 марта, +9,5 градуса — 14 марта, +12 градусов — 15 марта, +9,8 градуса — 16 марта, +11 градусов — 17 марта, +10,3 градуса — 18 марта, +10,5 градуса — 19 марта, +9,2 градуса — 20 марта.

За три недели марта отклонение от климатической нормы уже составляет +0,1 градуса. Абсолютный суточный рекорд +15 градусов держится с 2008 года.