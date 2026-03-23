Вратарь «Айлендерс» Сорокин повторил клубный рекорд по сухим матчам

Для Сорокина этот матч стал седьмым без пропущенных шайб в текущем сезоне. Такой показатель ранее фиксировался в истории клуба трижды: у Гленна Реша в сезоне 1975/76, у Семена Варламова в сезоне 2020/21, а также у самого Сорокина в сезоне 2021/22.