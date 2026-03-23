Вратарь «Айлендерс» Сорокин повторил клубный рекорд по сухим матчам

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин провел «сухой» матч и повторил клубный рекорд по числу игр без пропущенных шайб за сезон. Об этом сообщается по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ.
В домашнем матче против «Коламбуса» голкипер отразил 26 бросков и был признан первой звездой встречи. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Айлендерс».
Для Сорокина этот матч стал седьмым без пропущенных шайб в текущем сезоне. Такой показатель ранее фиксировался в истории клуба трижды: у Гленна Реша в сезоне 1975/76, у Семена Варламова в сезоне 2020/21, а также у самого Сорокина в сезоне 2021/22.
Сорокин лидирует в НХЛ по количеству «сухих» матчей в нынешнем сезоне. Всего в его карьере в регулярных чемпионатах лиги теперь 29 таких игр.
Единственную шайбу в матче забросил канадский нападающий Бо Хорват на второй минуте встречи.
В турнирной таблице Столичного дивизиона «Коламбус» занимает третье место с 85 очками после 70 матчей. «Айлендерс» идут четвертыми, также набрав 85 очков, но проведя на одну игру больше.
Следующие матчи команды проведут 25 марта: «Коламбус» сыграет на выезде с «Филадельфией», а «Айлендерс» примут «Чикаго».
Читайте также: Овечкин может сыграть на Олимпиаде-2030 — Фетисов.