В ЕАО бушует первый природный пожар 2026 года

Возгорание произошло в 29 километрах на северо-запад от села Новотроицкое Октябрьского района и охватило 46 гектаров. На тушение привлекли 10 человек и 3 единицы техники. В настоящий момент действуют три термические точки в Октябрьском районе, одна в Облученском районе уже ликвидирована.