В ЕАО бушует первый природный пожар 2026 года

Возгорание произошло в 29 километрах на северо-запад от села Новотроицкое Октябрьского района и охватило 46 гектаров.

В Еврейской автономной области пожарные лесоохраны тушат первый в этом году природный пожар на нелесной площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Возгорание произошло в 29 километрах на северо-запад от села Новотроицкое Октябрьского района и охватило 46 гектаров. На тушение привлекли 10 человек и 3 единицы техники. В настоящий момент действуют три термические точки в Октябрьском районе, одна в Облученском районе уже ликвидирована.

Каждую весну именно неконтролируемые отжиги сухой травы приводят к серьёзным пожарам. Огонь уничтожает хозпостройки, жилые дома, семена растений и кладки насекомых, а дым распространяется на десятки километров.

МЧС напоминает, что за палы сухой растительности предусмотрена административная и уголовная ответственность. При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по телефону 101. Своевременный звонок помогает быстро локализовать огонь и избежать больших потерь.