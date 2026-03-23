В Красноярском крае упростили условия участия в программе «Земский тренер»

В Красноярском крае скорректировали порядок трудоустройства специалистов по программе «Земский тренер» — теперь местные нормы синхронизированы с федеральными. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Ключевое нововведение касается сроков формирования перечня вакансий: включать свободные ставки в программу можно сразу после их появления, тогда как раньше требовалось ждать полгода.
Соответствующие поправки внесены в краевой закон о физической культуре и спорте. Изменения продиктованы постановлением правительства РФ, принятым в конце 2025 года. Кроме того, расширен круг организаций, имеющих право участвовать в подборе кадров: теперь к ним присоединились детские сады и центры дошкольной спортивной подготовки.
Программа стартовала в регионе осенью прошлого года. На сегодняшний день в малых городах и сельских территориях края востребованы наставники по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, боксу, лыжным гонкам, фигурному катанию и плаванию. На реализацию программы в 2026 году из федерального и регионального бюджетов направлены средства на заполнение 31 вакансии.
Участниками могут стать тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту (включая адаптивные дисциплины), инструкторы-методисты и другие профильные специалисты.
Ключевые условия: российское гражданство, наличие среднего или высшего профессионального образования, а также готовность отработать не менее пяти лет на полную ставку в населенном пункте с численностью жителей до 50 тысяч человек. В качестве меры поддержки предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей.
Прием заявок от соискателей продлится до 1 сентября 2026 года включительно.
Ранее мы сообщали, как ставят на ноги детей с ОВЗ на Севере.