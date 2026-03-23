За неделю в Красноярском крае потушено более 80 пожаров

За прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидировали 85 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. Только за прошедшие сутки в регионе потушили 15 пожаров, в одном из которых пострадал человек. Из-за короткого замыкания электропроводки в деревне Ловать Иланско-Нижнеингашского муниципального округа загорелись жилой дом и баня. Огонь на площади 56 м² ликвидировали 10 специалистов и три спецмашины. По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с огнем в Канске загорелось нежилое здание по улице 40 лет Октября. Возгорание на площади 100 м² ликвидировали 10 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники. Напомним, что накануне в Сосновоборске прошли аварийно-восстановительные работы после пожара в кабельном туннеле.