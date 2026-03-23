В Перми с начала 2026 года демонтировали более 850 незаконных вывесок

В Перми с начала года выявили более полутора тысяч вывесок, не соответствующих установленным нормам, сообщили на сайте администрации города.
Почти 860 из них уже демонтированы — добровольно или принудительно. Лидером по количеству нарушений стал Дзержинский район: здесь зафиксировали 403 незаконные конструкции, 138 из них убрали. В числе адресов, где были нарушения, — шоссе Космонавтов, 49, улицы Данилихинская, Подлесная, Куфонина, Ветлужская, Парковый проспект, Докучаева.
В Индустриальном районе выявили 225 вывесок, демонтировали 159. Специалисты работали на улицах Танкистов, Советской Армии, Карпинского, Норильской, Стахановской, Мира и других.
В Свердловском районе из 197 незаконных вывесок убрали 164 — больше всего за последнюю неделю. В Кировском районе предприниматели добровольно сняли 103 конструкции из 246 выявленных. В Мотовилихинском из 108 демонтировали 98, в Ленинском — 72 из 103, в Орджоникидзевском — 107.
В мэрии напоминили, что жители могут сообщать о подозрительных вывесках в администрацию своего района, приложив фото и адрес.