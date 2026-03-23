Самолет столкнулся с автомобилем в аэропорту Нью-Йорка, есть пострадавшие

Поздним вечером в воскресенье в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия произошло серьезное чрезвычайное происшествие: пассажирский лайнер авиакомпании Frontier столкнулся с автомобилем на рулежной дорожке. Об этом сообщает Mirror.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, а работа воздушной гавани оказалась полностью парализована.
По информации источника, столкновение произошло в терминальной зоне авиакомпании Delta на взлетно-посадочной полосе № 4. На место ЧП оперативно прибыли все дежурные подразделения пожарной охраны Нью-Йорка, которые приступили к оцеплению территории и эвакуации.
Очевидцы и пассажиры описывают обстановку в аэропорту как настоящий хаос. Многие рейсы были задержаны или вовсе отменены. Спасатели продолжают работать на месте, ликвидируя последствия аварии.
Причина, по которой служебный автомобиль оказался на пути следования лайнера, пока устанавливается. Власти города воздерживаются от официальных комментариев и не разглашают информацию о точном количестве пострадавших и тяжести полученных ими травм.
