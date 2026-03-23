Биолог предупредил об опасности голубиных стай

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Голубиная стая при взлете поднимает в воздух пыль, которая может содержать инфекции, опасные для человека, поэтому от скопления голубей лучше держаться подальше, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова Александр Русинов.
Русинов рассказал, что голубей принято обвинять в распространении болезней. Голуби действительно часто болеют, поскольку в скученной птичьей среде болезни легко передаются, отметил биолог, но подавляющее большинство птичьих болезней человеку не опасны, ими болеют только птицы.
«Однако есть несколько болезней, передающихся человеку. В первую очередь, это орнитоз и сальмонеллез. Заразиться этими болезнями от голубей на самом деле не так уж и легко, для этого надо плотно контактировать с больной птицей, трогать ее, кормить с рук и после этого не мыть их перед едой. Тогда заражение вполне возможно», — рассказал Русинов.
Он добавил — заразиться можно и от городской пыли.
«Следует избегать мест больших скоплений голубей, где они, взлетая, могут поднять в воздух пыль, содержащую их помет и инфекции. Это тоже может привести к заражению человека», — подчеркнул собеседник.
Биолог подчеркнул, что простейшие меры гигиены и предосторожности сводят риск заражения к минимуму.
«Кстати, птичий грипп, в распространении которого голубей тоже обвиняют, встречается у них на самом деле редко. Этой болезнью чаще болеют утки и чайки, которые, между прочим, вызывают у людей гораздо больше симпатий, чем голуби», — добавил собеседник.