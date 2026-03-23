Мужчина испугался развода и расправился с женой: чтобы скрыть следы он попросил помощи у тети

В Великобритании вынесен приговор 42-летнему Алирезе Аскари, который расправился с супругой, когда она решила подать на развод. Мужчина зарезал жену и спрятал тело в саду, после чего имитировал ее переписку, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает BBC News.
Аскари состоял в браке с 37-летней Парией Вейси. За полгода до трагедии супруги перестали жить вместе, а в апреле 2025 года женщина исчезла. Ее друг обратился в полицию, рассказав, что Пария опасалась мужа. Правоохранители прибыли в дом Аскари и обнаружили останки пропавшей в саду на месте бывшего пруда, где злоумышленник разбил новую клумбу.
В ходе следствия выяснилось, что фигурант испугался окончательного ухода жены и решил пойти на убийство. Мужчина заманил Вейси домой, напал на нее с ножом, а после позвонил своей тете, заставив родственницу помочь избавиться от улик. Дождавшись ее, он закопал тело в саду и высадил сверху цветы.
Чтобы скрыть содеянное, Аскари взял телефон погибшей и вел от ее имени переписку с родными и начальником, утверждая, что она уехала из страны. На суде он попытался сослаться на шизофрению, но судья сочла, что проблемы с психикой не повлияли на его намерения. В итоге мужчина получил пожизненный срок, а его тетя была приговорена к пяти с половиной годам тюрьмы.
