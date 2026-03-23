Охотничий сезон на Дону закроется 31 марта

В Ростовской области с 31 марта закрывается охотничий сезон 2025−2026 годов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
С этой даты в регионе вводится запрет на добычу всех видов диких животных, включая волков и шакалов. Любая охота на дичь и пушных зверей станет незаконной вплоть до открытия нового сезона, которое традиционно запланировано на конец мая и начнётся с добычи взрослых самцов европейской косули.
За нарушение правил охоты в закрытый период предусмотрены административные штрафы. Сроки проведения охоты в сезоне 2026−2027 годов ещё не утверждены.