Охотничий сезон на Дону закроется 31 марта

С этого дня в регионе будет полностью запрещена на все виды диких животных.

В Ростовской области с 31 марта закрывается охотничий сезон 2025−2026 годов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

С этой даты в регионе вводится запрет на добычу всех видов диких животных, включая волков и шакалов. Любая охота на дичь и пушных зверей станет незаконной вплоть до открытия нового сезона, которое традиционно запланировано на конец мая и начнётся с добычи взрослых самцов европейской косули.

За нарушение правил охоты в закрытый период предусмотрены административные штрафы. Сроки проведения охоты в сезоне 2026−2027 годов ещё не утверждены.