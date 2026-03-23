Четверых котят спасли полицейские из машины пьяного водителя в Красноярском крае

Сотрудники ДПС не остались равнодушными к судьбе животных. Котят доставили в служебный гараж, где их накормили и согрели сотрудники изолятора временного содержания. В кратчайшие сроки найти новых хозяев не удалось, поэтому полицейские обратились в центр помощи животным «Четыре лапы и хвост» в Канске.