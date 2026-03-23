Четверых котят спасли полицейские из машины пьяного водителя в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Нижнеингашском районе Красноярского края сотрудники ДПС помогли спасти четверых котят.
Инцидент произошел во время патрулирования. Инспекторы остановили автомобиль за превышение скорости. За рулем находился мужчина, который сообщил, что направляется вместе с супругой в Улан-Удэ из поселка Курагино.
Водитель был пьян — прибор зафиксировал 0,58 мг/л. Также выяснилось, что он лишен водительских прав. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Во время осмотра машины полицейские обнаружили в салоне четырех котят. Лишенный транспорта водитель отказался их забирать.
Сотрудники ДПС не остались равнодушными к судьбе животных. Котят доставили в служебный гараж, где их накормили и согрели сотрудники изолятора временного содержания. В кратчайшие сроки найти новых хозяев не удалось, поэтому полицейские обратились в центр помощи животным «Четыре лапы и хвост» в Канске.
Уже на следующий день котята были переданы специалистам центра. Сейчас для них ищут новых владельцев, сообщили в краевом МВД.