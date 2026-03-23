ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок

«Сейчас комбинация вкладов, облигаций и фондов денежного рынка позволяет клиентам получать стабильный пассивный доход. Но наша задача — смотреть вперед. Мы понимаем, что цикл высоких ставок не вечен. Как только они начнут снижаться до 10−11%, прежние стратегии перестанут приносить реальную прибыль. Денежный поток неизбежно пойдет в активы, которые растут в новой фазе цикла: в акции, недвижимость и золото. Поэтому уже сегодня мы предлагаем клиентам выстраивать долгосрочные конструкции, которые защитят капитал и позволят заработать при любом сценарии», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.