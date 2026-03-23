Власти установили максимальную цену на проезд в маршрутках Минска. Подробности озвучила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.
Замглавы комитета экономика сообщила о подорожании проезда в наземном общественном транспорте и метро. Кроме того. Леошко заметила, что был установлен единый тариф на перевозку пассажиров в маршрутках:
— Тариф предельный 3,30 рубля. Он будет обязательный сейчас для всех перевозчиков. И пассажиры, наверное, многие почувствуют разницу, потому что для отдельных маршрутов стоимость будет ниже.
Леошко также сообщила, что отдельный тариф был установлен для маршрута из Минска в Заславль. Максимальная цена здесь составит 5 рублей.
Тем временем единый проездной в Минске дорожает сразу на 8,87 рубля до 65,84.
