Власти установили максимальную цену на проезд в маршрутках Минска

Мингорисполком установил предельную цену на проезд в минских маршрутках.

Источник: Комсомольская правда

Власти установили максимальную цену на проезд в маршрутках Минска. Подробности озвучила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.

Замглавы комитета экономика сообщила о подорожании проезда в наземном общественном транспорте и метро. Кроме того. Леошко заметила, что был установлен единый тариф на перевозку пассажиров в маршрутках:

— Тариф предельный 3,30 рубля. Он будет обязательный сейчас для всех перевозчиков. И пассажиры, наверное, многие почувствуют разницу, потому что для отдельных маршрутов стоимость будет ниже.

Леошко также сообщила, что отдельный тариф был установлен для маршрута из Минска в Заславль. Максимальная цена здесь составит 5 рублей.

Тем временем единый проездной в Минске дорожает сразу на 8,87 рубля до 65,84.

Ранее власти озвучили полную стоимость талона на проезд в транспорте Минска.

