«Ростов-Дон» разгромил «Кубань» и вышел в полуфинал

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в ответном четвертьфинальном матче против «Кубани», завершив серию с общим счетом 2:0. Встреча завершилась со счетом 30:24 в пользу ростовской команды. Первыми счет открыли хозяйки площадки, однако Виктория Ковшикова быстро восстановила равновесие. После краснодарки к 19-й минуте вели 7:4. К перерыву «Ростов-Дон» удерживал преимущество в пять мячей — 12:17.
Во втором тайме «Кубань» попыталась сократить отставание, однако Екатерина Зеленкова дважды реализовала девятиметровые штрафные броски. Несмотря на то, что хозяйкам удалось уменьшить разрыв до двух мячей, к 40-й минуте ростовчанки вновь восстановили контроль над игрой.
В концовке встречи «Ростов-Дон» увеличил отрыв до разгромного, установив итоговый счет 30:24. Таким образом, команда вышла в полуфинал турнира.
