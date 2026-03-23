«Ростов-Дон» разгромил «Кубань» и вышел в полуфинал

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в ответном четвертьфинальном матче против «Кубани», завершив серию с общим счетом 2:0. Встреча завершилась со счетом 30:24 в пользу ростовской команды. Первыми счет открыли хозяйки площадки, однако Виктория Ковшикова быстро восстановила равновесие. После краснодарки к 19-й минуте вели 7:4. К перерыву «Ростов-Дон» удерживал преимущество в пять мячей — 12:17.