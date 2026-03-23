Богучанская ГЭС познакомила школьников Красноярского края с основами рационального водопользования

Накануне Всемирного дня водных ресурсов* Богучанская ГЭС организовала образовательный марафон для юных жителей Красноярского края.
Энергетики провели интеллектуальную викторину и онлайн-тест, научно-популярные уроки и экскурсию по станции. Проект охватил сотни школьников, которых учили беречь водные богатства региона и понимать важность сохранения водных экосистем.
В Центре дополнительного образования Кодинска сотрудники ГЭС предложили ученикам 5−6 классов померяться знаниями в викторине «Вода: привычная и неизвестная». Команды отвечали на вопросы о свойствах воды, энергетике Сибири и экологии, а в финальной части вспоминали слова, описывающие уникальные водные явления и объекты. Игра прошла увлекательно и азартно. Ребята проверили полученные в школе знания, получили новые сведения и полезные навыки по экономии воды в быту, а победителям достались памятные призы от Богучанской ГЭС.
На научно-популярный урок, посвященный свойствам и способам очистки воды, пригласили учеников 9 классов. Специалисты группы химического анализа и контроля Богучанской ГЭС рассказали подросткам о физических и химических свойствах воды, ее значении для здоровья человека и окружающих его экосистем, а также о методах очистки, включая фильтрацию и дезинфекцию.
Практическая часть занятия включала эксперименты, в которых ребята увидели, как работают различные способы фильтрации загрязнений. Школьники задавали вопросы и делились наблюдениями из собственного опыта, что создало атмосферу живого обсуждения. В конце урока сотрудники ГЭС еще раз подчеркнули необходимость бережного отношения к воде и привели примеры того, как каждый может внести свой вклад в охрану окружающей среды — например, стать участником ежегодной акции «оБЕРЕГАй».
Ученики профильного РусГидро-класса увидели работу пятой по мощности ГЭС России своими глазами. Экскурсия, сопровождающаяся аудиоспектаклем, началась от входа на территорию станции и продолжилась в музее, где школьники познакомились с историей строительства Богучанской ГЭС и этапами её развития. Главным событием стало посещение машинного зала, где расположены действующие гидроагрегаты. Ребята, многие из которых в будущем планируют стать энергетиками, пообщались с сотрудником Оперативной службы и задали ему несколько важных для себя вопросов.
К Всемирному Дню воды Богучанская ГЭС и «Комсомольская правда» подготовили для школьников и всех, кому интересно узнать больше о силе воды и гидроэнергетике, тест из 15 вопросов про воду, гидроэлектростанции и экологию. Отвечая на вопросы, читатели могли оценить свои знания и узнать — кто из них «молодой бобёр», а кто настоящий эксперт по чистой энергии и водным ресурсам. Все знатоки могут скачать специальные дипломы с соответствующим званием и показать знакомым, что разбираются в энергетике.
*Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения внимания общественности к проблеме сохранения и улучшения качества и количества пресной воды. В Российской Федерации День воды отмечается с 1995 года.