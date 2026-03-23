В Госдуме заговорили о бюрократической нагрузке на учителей

Володин запустил опрос о бюрократической нагрузке на учителей.

Источник: Комсомольская правда

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался у подписчиков канале в Max мнением о том, действительно ли в России снизилась бюрократическая нагрузка на учителей.

Глава российского парламента обратил внимание на заявления Рособрнадзора, который отметил, что объем бюрократической нагрузки на учителей сократился в 25 раз.

Однако, заметил Володин, он все еще получает обращения от педагогического сообщества, которые озвучивают разные мнения на этот счет.

«В этой связи посчитал правильным узнать: а как на самом деле вы оцениваете нагрузку на учителей?» — написал политик в своем канале.

Ранее Минпросвещения России утвердило новые нормы рабочего времени для педагогических работников в зависимости от их специализации. Для школьных учителей установлена учебная нагрузка 18 часов в неделю при полной ставке заработной платы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил снизить административную нагрузку на школьных учителей. Предлагается провести анализ форм отчётности и регламентов, а также привлечь к обсуждению этой темы Рособрнадзор и педагогическое сообщество.

