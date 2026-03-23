Полярное сияние наблюдали прошедшей ночью жители нескольких регионов России

Северное сияние в ночь на 23 марта могли наблюдать жители нашей страны сразу в нескольких регионах. Причиной явления стала магнитная буря уровня G3, которая несколько дней назад произошла на Солнце. Об этом пишет 360.ru.
Фотографиями редкого явления делятся в соцсетях жители Челябинской и Свердловской областей, а также Подмосковья и Нижнего Новгорода.
Ранее Институт солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждал, что северное сияние будет доступно для наблюдений по всей европейской части нашей страны.