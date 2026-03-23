Топ-5 главных новостей в Молдове 23 марта 2026: Почему жители Молдовы кинулись в банки снимать деньги; как президент Санду записала в противники почти все население страны; неделя в Молдове начнется с почти летней жары

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 23 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 23 марта 2026:

1. Жители Молдовы кинулись в банки снимать деньги: Народу нужны наличные, чтобы хранить их дома.

2. Президент Молдовы записала в противники почти все население страны: Недоволен зарплатой, пенсией, заоблачными тарифами на коммуналку, значит, ты — враг государства.

3. Дождались: Неделя в Молдове начнется с +16 градусов, выглянет солнце — точный прогноз синоптиков.

4. «В ЕС нет никакой достоверной информации в прессе, что на самом деле происходит в Кишиневе»: Почему к гражданам Молдовы в европейских странах относятся хуже, чем к россиянам.

5. Ни в одной из областей Украины, где протекает Днестр, никаких ограничений на использование воды, да и вообще предупреждений, не было: А была ли авария или это шоу, приуроченное к выходу Молдовы из СНГ?

На очистке Днестра от нефтепродуктов молдавские чиновники умудрились заработать миллионы: Почему артезианские скважины не задействовали, когда на севере страны не стало питьевой воды.

В Молдове водоснабжение базируется на смешанной системе: используется вода из поверхностных источников, это реки Днестр и Прут, подземные артезианские скважины и колодцы (далее…).

Сплошная имитация счастья: Пока власти рассказывают о том, как хорошо жить в Молдове, её жители уезжают, умирают или живут в нищете.

Почему Молдова выглядит неприглядно в рейтинге «счастливых стран» (далее…).

Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди.

По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы, в том числе к реакции руководства медучреждения (далее…).