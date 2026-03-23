Северное сияние наблюдали нижегородцы минувшей ночью

На Земле была зарегистрирована мощная магнитная буря класса G3, которая вызвала яркие полярные сияния.

Жители Нижегородской области наблюдали северное сияние в ночь с 22 на 23 марта. Снимки редкого явления опубликовали в соцсетях.

Зеленоватые полосы в небе можно было увидеть невооруженным взглядом. Особенно хорошо явление наблюдалось за городом, где не было засветки.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 21 марта 2026 года на Земле была зарегистрирована мощная магнитная буря класса G3. Она вызвала яркие полярные сияния, которые можно было наблюдать в центральных и северо-западных областях России.