С 1 апреля 2026 года в Хабаровском крае вырастут страховые пенсии

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года на 6,8%, так что средний размер их увеличится больше, чем на тысячу рублей и составит 16,5 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В основном такие пенсии получают нетрудоспособные граждане, у которых нет трудового стажа: это люди с инвалидностью, дети, потерявшие родителей, а также граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на страховую пенсию.
Помимо этого, в результате индексации увеличатся пенсии у людей, имеющих особый статус, к прим еру, у участников Великой Отечественной войны, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», подвергшихся радиоактивному воздействию и некоторые других.
Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысяч рублей, до 24,5 тысяч. У инвалидов с детства первой группы ежемесячная пенсия увеличится на 1,6 тысяч рублей и составит 25,4 тысяч рублей.
Прибавка у каждого получателя будет, естественно, зависеть от вида пенсии и места, где человек живет. В Хабаровском крае и ЕАО социальная пенсия выплачивается с учетом районного коэффициента от 1,2 до 1,6.
С 1 апреля региональное Отделение Социального фонда также увеличит размер надбавки за уход, она установлена пожилым людям, достигшим 80 лет, а также инвалидам первой группы. Размер выплаты после индексации вырастет до 1,5 тысяч рублей.
Апрельская индексация будет третьей для пенсионеров и получателей социальных выплат с начала 2026 года.
С 1 января Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО на 7,6% проиндексировало страховые пенсии более 300 тысячам неработающих и работающих пенсионеров, а в феврале — на 5,6% ряд социальных выплат, которые предоставляются инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны.
Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00).