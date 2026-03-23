Александр Скрябин: «Ростов-на-Дону поддерживает побратимские и партнерские связи с городами в самых разных странах мира»

Глава города Александр Скрябин принял участие в заседании круглого стола, на котором со студентами, преподавателями и учеными РГЭУ (РИНХ) обсудили маркетинговое обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования в условиях усиления внешнеэкономических связей.
— У донской столицы 20 городов-побратимов и 9 городов-партнёров. Такое взаимодействие в первую очередь — это инструмент обмена опытом в городском управлении, укрепления культурных и образовательных контактов, — отметил в своем выступлении Александр Скрябин.
Глава города подчеркнул, что развитие международных связей способствует привлечению инвесторов и росту экономики. Это важный элемент репутации и привлекательности для деловых партнёров.
— Такая повестка была у нашей команды в ходе визитов в Минск и Ереван, в ходе встречи с делегацией Бангладеш. И в этой работе одним из примеров является посещение русской школы № 55 в Ереване, где дети узнали больше о нашем городе и получили литературу на русском языке, — сказал глава. — Почему важен вопрос развития сотрудничества с городами-побратимами? Побратимские связи — это еще и важнейший инструмент народной дипломатии. Естественно, что это продвижение должно опираться на современные приемы и методы маркетинговой науки.
В ходе обсуждения было высказано множество интересных идей. Многие из них подразделения Администрации города возьмут в работу.
