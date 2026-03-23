Рейсы в Волгоград из Санкт-Петербурга задерживаются из-за ограничений

Авиарейсы из Санкт-Петербурга в Волгоград и обратно задерживаются 23 марта из-за ограничений на полеты, введенных ночью в аэропорту Пулково из-за угроз БПЛА.
По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, на данный момент известно о двух задержанных рейсах авиакомпании «Победа».
Прилет самолета из северной столицы в Волгоград откалывается с 17:35 до 19:15 мск. Сегодняшний вылет из Волгограда в Санкт-Петербург также перенесен с 18:20 до 19:45 мск. Расписание будет меняться в зависимости от ситуации.
Росавиация ввела план «Ковер» в Пулково в полночь. Ограничения все еще действуют.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!
