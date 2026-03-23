Красноярцу вернули 192 тысячи за навязанные при автокредите страховки

Специалисты регионального Роспотребнадзора помогли жителю Красноярска отстоять свои права после того, как финансовая организация включила в кредитный договор дополнительные платные услуги. Ему вернули почти 200 тысяч рублей.
При оформлении займа на приобретение автомобиля банк добавил к основной сумме два страховых продукта: пакет собственных услуг стоимостью 13 тысяч рублей и еще один полис ценой более 178 тысяч рублей. Таким образом, клиенту фактически навязали ненужные опции, существенно увеличив долговую нагрузку.
Когда мужчина попытался самостоятельно отказаться от допуслуг, ему было отказано. После этого он обратился за помощью в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства подготовили необходимые претензионные письма в адрес кредитной организации и страховщика.
В результате финансовые структуры пошли навстречу: договоры страхования были аннулированы, а денежные средства в размере 191 649 рублей возвращены заемщику.
В ведомстве напомнили гражданам об их правах: при оформлении добровольной страховки закон позволяет отказаться от нее в двухнедельный срок с момента подписания документов. В этом случае страховая компания обязана вернуть уплаченную сумму в полном объеме.
