Из Кировского района Красноярска продолжают вывозить автохлам

В Кировском районе краевого центра активно продолжаются мероприятия по ликвидации бесхозных и неисправных автомобилей. За первые месяцы текущего года из двора дома 23а по улице Щербакова и от дома 86 на Академика Вавилова на специальную стоянку были эвакуированы два автомобиля. Сейчас специалисты занимаются еще семью брошенными машинами. После осмотра специальной комиссией выявлено несколько мест концентрации автохлама преимущественно в микрорайоне Первомайский: в частности, возле рынка Злобино по адресу: улица Академика Павлова, 48, а также на улицах Щорса, Котовского и Транзитная. Расходы, связанные с транспортировкой и хранением транспортного средства, обязан возместить собственник автомобиля. Размер компенсации будет рассчитан организацией исходя из реальных издержек. Автомобиль следует забрать в срок до десяти календарных дней после уведомления о разрешении возврата. Стоит отметить, что в 2025 году с территории Кировского района было убрано 159 бесхозных и разукомплектованных автомобилей. В большинстве случаев владельцы самостоятельно вывозили машины, избежав таким образом штрафных санкций и принудительной эвакуации.