Овечкин забил 1000 гол в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Колорадо»

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередном матче чемпионата НХЛ забросил шайбу в ворота «Колорадо», которая стала 1000 голом в его американской карьере.
Овечкин точным броском из левого круга вбрасывания реализовал большинство на 55-й минуте матча, сравняв счет — 2:2. В овертайме «Вашингтон» проиграл — 2:3.
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас прервал свою голевую серию и в этом матче бомбардирских баллов не набрал. В общем в активе белоруса 47 (23+24) очков.
Александр Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом плеф-офф. По этому показателю он уступает Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов: 894 — в чемпионатах, 122 — в плей-офф. А по голам в чемпионатах Овечкин обновил свой же рекорд, сейчас в его активе 923 гола.
Рекорд Гретцки Овечкину в этом сезоне побить будет трудно. До Гретцки еще 16 голов, а «Вашингтону» осталось провести только 11 игр в чемпионате. Можно было бы пополнить копилку в плей-офф, но «Кэпиталз» туда могут и не попасть.
Прочитайте, что минское «Динамо» сыграет с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.