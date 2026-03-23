Пушистое счастье и реальная магия

23 марта — день, когда в календаре встретились пушистое очарование и таинственная магия. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток к обоим праздникам, чтобы вы могли порадовать любителей котиков или прикоснуться к миру чудес и иллюзий.
День ласкового котёнка.
23 марта отмечается День ласкового котёнка — неофициальный, но трогательный праздник, посвящённый маленьким пушистым созданиям, которые дарят нам тепло, уют и положительные эмоции. С древних времён кошки были спутниками человека: их называли стражами домашнего очага, символами солнца и плодородия, священными посланниками богов. Сегодня на планете живёт более 500 миллионов кошек, и они буквально покорили мир, становясь героями видеороликов и принося популярность своим владельцам.
В этот день принято уделять особое внимание своим домашним питомцам, окружать их заботой и лаской в благодарность за то тепло, которое они дарят. Многие до сих пор верят, что контакт с кошками не только успокаивает нервы, но и лечит. Если у вас ещё нет кошки, этот праздник может стать прекрасным поводом принести в дом маленький комочек очарования. Чтобы порадовать знакомых кошатников и поздравить их с этим уютным днём, выберите милую открытку с котёнком из нашей коллекции.
Международный день магии.
23 марта во всём мире отмечается Международный день магии — праздник, посвящённый искусству иллюзий, фокусов и всему загадочному, что заставляет нас верить в чудеса. Дата выбрана в честь дня рождения великого иллюзиониста Гарри Гудини, родившегося 24 марта 1874 года. Гудини, прославившийся невероятными трюками с побегами и разоблачением спиритов, стал символом магии как искусства, основанного на ловкости рук и точном расчёте.
В этот день фокусники и иллюзионисты по всему миру проводят представления, мастер-классы и гала-концерты, делясь секретами своего мастерства с коллегами и зрителями. Для многих это возможность прикоснуться к тайне, поверить в невозможное и вспомнить, что магия живёт не только на сцене, но и в простых вещах — в улыбке, добром слове или неожиданном подарке. Чтобы поздравить близких, увлечённых миром иллюзий, или просто подарить им капельку волшебства, выберите открытку из нашей коллекции.