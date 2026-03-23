Две балерины из Перми продолжат карьеру в Большом театре

В Москве стали известны лауреаты VII Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет». Финал конкурса молодых исполнителей состоялся на Новой сцене Большого театра в Москве.
Студенты III курса Пермского хореографического училища София Мордвинова, Арина Тимергалиева, Юлия Манджиева и Павел Харламов стали дипломантами престижного конкурса. Специальный диплом жюри получил Роман Лобас. Его профессионализм отметили в качестве партнера конкурсанток. Молодых артистов балета подготовили педагоги Надежда Стеблецова и Владимир Толстухин.
Арина Тимергалиева и Роман Лобас. Фото: Пермское государственное хореографическое училище.
По итогам конкурса София Мордвинова и Арина Тимергалиева получили приглашение в основную труппу Большого театра России. В ПГХУ поздравили выпускников с этим достижением и началом большого творческого пути.
В Перми с 15 по 26 апреля состоится Международный конкурс артистов балета «Арабеск». Для участия поступило 354 анкеты из 14 стран мира.