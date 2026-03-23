В Уфе в этом году пройдут три общегородских субботника

В Уфе начался «месячник» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, который продлится до 1 июня. Помимо санитарных пятниц, запланированы общегородские субботники — на 28 марта, 11 и 25 апреля. Итого всего в этом году их будет три.
Основная нагрузка по наведению чистоты, как правило, ложится на коммунальные и жилищные службы. Но принять участие в генеральной уборке города могут все желающие. Предприятия и организации убирают прилегающие территории своими силами. Также они обеспечивают архитектурную подсветку своих зданий, покраску фасадов и ограждений.
В период санитарного месячника полигон твердых бытовых отходов принимает мусор бесплатно, напомнили в пресс-службе мэрии.
Санитарные врачи рекомендуют при уборке пользоваться масками и перчатками, мыть или дезинфицировать руки, чтобы предотвратить инфицирование геморрагической лихорадкой.
А ещё недавно самой актуальной проблемой в городе была уборка снега.