Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» уступил УНИКСу

22 марта красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на выезде уступил УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 73:87.
Самым результативным игроком в нашей команде стал 32-летний американский защитник Доминик Артис — на его счету 17 очков. Таким образом, сибиряки располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.
— Я не ожидал, что матч сложится таким образом, но знаю, что у нас есть потенциал и мы способны играть лучше, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
В следующем матче 28 марта красноярцы примут «Парму».