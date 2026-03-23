Россияне забронировали 99% путевок на круизный теплоход по Полесью

Круизный теплоход по Полесью откроет сезон с 11 апреля, россияне забронировал 99% путевок.

Источник: Комсомольская правда

Россияне забронировали 99% путевок на круизный теплоход по Полесью. Подробности БелТА сообщила заместитель генерального директора по экономике Республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» Галина Киевец.

По ее словам, круизный теплоход «Жемчужина Полесья» откроет сезон в 2026 году с 11 апреля. Планируется 27 рейсов — из Бреста в Мозырь, а также в обратном направлении.

По словам Галины Киевец, маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды в реках. К примеру, когда к лету уровень воды спадает, то теплоход следует из Бреста до Стахово и обратно.

Вообще, тур «Жемчужина Полесья» очень нравится туристам и особенно он востребован у россиян — на них приходится 99% бронирований путевок. Загрузка в 2026 году ожидается такой же, как и в 2025.

Продолжительность экскурсионной программы составляет восемь дней и семь ночей. Во время пути запланировано 10 остановок. Так, туристы посещают Брестскую крепость-герой, сафари-парк в национальном парке «Припятский», а также музей, промышленные предприятия и многое другое.

Тем временем Белстат назвал топ-10 самых популярных стран, куда ездят отдыхать белорусы.

Кстати, четыре выходных дня ждут белорусов в апреле на Радуницу.

Также мы писали, что власти установили максимальную цену на проезд в маршрутках Минска.