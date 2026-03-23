Штаб Конюхова работает над созданием на острове Смоленск в Антарктиде базы для ученых

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /ТАСС/. Экспедиционный штаб российского путешественника Федора Конюхова планирует к следующему году подготовить на острове Смоленск в Антарктиде базу для ученых в рамках частно-государственного партнерства. Об этом сообщил сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
«Жилые модули можно будет доставить в Антарктиду в декабре этого года. Это как раз лето в Южном полушарии. Они будут выгружены, установлены, и уже в январе-феврале ученые смогут приехать», — сказал он журналистам.
Сейчас штаб Конюхова ведет переговоры с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. «Особенно это место может быть интересно морским биологам. Там огромное количество морских слонов, тысячи пингвинов. Есть за чем понаблюдать и [в каких областях] провести научные исследования, проживая при этом в относительно комфортных условиях», — отметил Оскар Конюхов.
Федор Конюхов провел на острове Смоленск 111 дней в палаточном лагере. При этом в первые же дни из-за штормовых ветров была утеряна часть конструкций. Модули, которые планируется доставить на остров к следующему сезону, будут оснащены солнечными батареями, они защитят от любых погодных условий в летний период. В зимнее время их использование не планируется.
Конюхов прибыл в Антарктиду 21 ноября 2025 года. На острове он провел серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. 12 марта путешественник покинул остров вместе с командой, которая помогла ему демонтировать лагерь.
Как отметили в штабе экспедиции, их проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды и субантарктических островов русскими моряками. Значительная часть Южных Шетландских островов была нанесена на карту российской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, путешествовавшей на шлюпах «Восток» и «Мирный» в 1819—1821 годах, и изначально имела русские названия — Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино, — но позже получила английские топонимы, которые сейчас фигурируют на международных картах.