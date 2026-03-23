Штаб Конюхова работает над созданием на острове Смоленск в Антарктиде базы для ученых

Как отметили в штабе экспедиции, их проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды и субантарктических островов русскими моряками. Значительная часть Южных Шетландских островов была нанесена на карту российской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, путешествовавшей на шлюпах «Восток» и «Мирный» в 1819—1821 годах, и изначально имела русские названия — Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино, — но позже получила английские топонимы, которые сейчас фигурируют на международных картах.