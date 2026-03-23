Приехавший в Красноярск на лечение мужчина ограбил ювелирный магазин (видео)

В Красноярске перед судом предстанет обвиняемый в ограблении ювелирного магазина.
Как рассказали в полиции, преступление было совершено в ноябре 2025 года в Советском районе города. Злоумышленник пришел в салон и попросил примерить несколько цепочек, после чего выбрал одну с кулоном и, угрожая продавцам применением насилия, убежал с ней. Сумма ущерба составила более 324 тысяч рублей.
Правоохранители установили, что налетчиком является ранее неоднократно судимый 27-летний житель Рыбинского района. Мужчина находился на лечении в Красноярске, когда у него возникла идея похитить украшения. Впоследствии он их продал и потратил деньги на собственные нужды.
В отношении фигуранта возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.