Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приехавший в Красноярск на лечение мужчина ограбил ювелирный магазин (видео)

В Красноярске перед судом предстанет обвиняемый в ограблении ювелирного магазина.

Как рассказали в полиции, преступление было совершено в ноябре 2025 года в Советском районе города. Злоумышленник пришел в салон и попросил примерить несколько цепочек, после чего выбрал одну с кулоном и, угрожая продавцам применением насилия, убежал с ней. Сумма ущерба составила более 324 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что налетчиком является ранее неоднократно судимый 27-летний житель Рыбинского района. Мужчина находился на лечении в Красноярске, когда у него возникла идея похитить украшения. Впоследствии он их продал и потратил деньги на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.