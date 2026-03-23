Приехавший в Красноярск на лечение мужчина ограбил ювелирный магазин (видео)

Как рассказали в полиции, преступление было совершено в ноябре 2025 года в Советском районе города. Злоумышленник пришел в салон и попросил примерить несколько цепочек, после чего выбрал одну с кулоном и, угрожая продавцам применением насилия, убежал с ней. Сумма ущерба составила более 324 тысяч рублей.