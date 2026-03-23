В последние выходные марта в Пермском крае воздух прогреется до +18°С

В последнюю неделю марта в Прикамье придёт аномальное потепление, которое достигнет пика в пятницу и субботу, пишет в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» доктор географических наук Андрей Шихов.
Тропический воздух с Аравийского полуострова через Среднюю Азию придёт на Южный Урал, и дневные температуры в эти дни могут обновить многолетние максимумы.
В пятницу вынос тропической воздушной массы усилится. Ночью ожидается от −2 до +3°С, а днём воздух прогреется до +15°С в Перми и до +17°С на юге и востоке края. Для краевой столицы +15°С — это уровень абсолютного рекорда марта, установленного в тот же день в 2008 году.
Самым тёплым днём недели станет суббота, 28 марта. По прогнозам синоптиков, ночью температура не опустится ниже +1… +6°С. Днём по краю ожидается +10… +15°С, а в южной половине региона столбики термометров могут подняться до +16… +18°С. В Перми воздух прогреется до +15°С — это снова на уровне рекорда месяца.
В воскресенье на смену придут более холодные воздушные массы с северным антициклоном. Днём температура понизится до +5… +10°С, на севере края — до +3°С. Однако похолодание будет кратковременным и пройдёт без осадков.