249 украинских БПЛА миновали Волгоградскую область

Силы ПВО в течение ночи сбили 249 украинских БПЛА самолетного типа в нескольких российских регионах. Волгоградской области в этом списке нет.
По данным Минобороны РФ, вражеские беспилотники перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона и над акваторией Азовского моря.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.