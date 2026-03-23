Надежность и экологичность: СГК продолжает масштабную реновацию Красноярской ГРЭС-2

В 2026 году на Красноярской ГРЭС-2 запланированы капитальные ремонты двух энергоблоков, текущий ремонт семи блоков, а также обновление внутристанционных тепловых сетей и трубопроводов.
Программа обновления газоочистного оборудования Красноярской ГРЭС-2 стартовала в прошлом году. На энергоблоке № 7 были заменены батарейные циклоны (БЦУ), улавливающие твердые частицы из дымовых газов. В этом году аналогичные мероприятия будут выполнены на котлах 6-го и 4-го энергоблоков.
Помимо экологической модернизации на Красноярской ГРЭС-2 пройдут работы по повышению надежности оборудования. Запланирована замена узлов и ремонт тепловых сетей станции.
На энергоблоке № 5 будут заменены генератор и схема релейной защиты и автоматики. Работы планируется выполнить в 2027 году. На новосибирском заводе НПО «ЭЛСИБ» уже запущено производство по изготовлению нового генератора и вспомогательного оборудования, испытания намечены на II квартал.
Перевооружение энергоблока повысит надежность основного электротехнического оборудования. На энергоблоке № 9 в скором времени появятся новые трубопроводы острого пара — срок завершения работ намечен на осень 2026 года. Кроме того, летом пройдет ремонт тепловых сетей станции — трубопроводов, сетевых подогревателей, запорной и регулирующей арматуры.
Масштабные работы ведутся и на Назаровской ГРЭС. Модернизация газоочистного оборудования станции до 2032 года с объемом инвестиций около 3,3 млрд рублей позволит на 47,2% сократить выбросы взвешенных частиц. Экологическая повестка синхронизирована с повышением общей надежности станции. Только в 2026 году СГК направит свыше 3,1 млрд рублей на выполнение ремонтной и инвестиционной программ Назаровской ГРЭС.
Напомним, предприятия «Сибирской генерирующей компании» играют ключевую роль в обеспечении энергетического баланса Сибири. Так, по итогам прошлого года выработка электроэнергии на Назаровской ГРЭС выросла на 17%, на Красноярской ГРЭС-2 — на 9%. Учитывая рост загрузки, СГК уделяет большое внимание выполнению ремонтных программ и своевременному обновлению оборудования, одновременно внедряя передовые стандарты экологической ответственности.