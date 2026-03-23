В России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека, Пелевина и Кинга: в чем причина

В России начнется маркировка произведений Ремарка, Сартра и Стейнбека.

Источник: Комсомольская правда

Книги «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека в переводе, который выпущен после 1990 года, будут подлежать маркировке в соответствии с законом против пропаганды наркотических веществ. Об этом со ссылкой на Отраслевой перечень сообщает РИА Новости.

Кроме того, специальную пометку будут ставить и на современные произведения. Речь идет, в частности, о книгах Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками в переводе, выпущенном после 1 августа 1990 года.

Отмечается, что закон, который обязывается издателей маркировать литературу, содержащую упоминания о наркотиках, вступает в силу 1 марта. Однако новые нормы не касаются изданий, выпущенных до 1 августа 1990 года.

На днях Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей, начиная с 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в России с 1 сентября 2025 года действует маркировка «Честный знак» для игрушек, сладостей и стройматериалов.