В России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека, Пелевина и Кинга: в чем причина

Книги «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека в переводе, который выпущен после 1990 года, будут подлежать маркировке в соответствии с законом против пропаганды наркотических веществ. Об этом со ссылкой на Отраслевой перечень сообщает РИА Новости.