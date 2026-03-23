Конюхов испытал в ходе экспедиции в Антарктиде накопитель энергии от Росатома

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /ТАСС/. Федор Конюхов, который провел 111 дней на острове Смоленск (Ливингстон), успешно испытал в ходе своей исследовательской экспедиции уникальный накопитель энергии, произведенный госкорпорацией «Росатом». Об этом сообщил сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
«Росатом их специально разрабатывал для Антарктиды. Федор был тест-пилотом, тестировал четыре месяца, и они показали себя очень продуктивными, успешными», — сказал он журналистам.
У путешественника с собой было два таких накопителя. «Это и было его электричество на станции. Дизель-генераторов у него не было, только солнечные батареи, которые заряжали телефоны, а все остальное, в том числе спутниковый терминал, было запитано от этих накопителей», — рассказал сын путешественника.
По словам Оскара Конюхова, успешный эксперимент показал, что этими накопителями можно заменить на антарктических станциях старые аккумуляторы, которые загрязняют окружающую среду.
Федор Конюхов прибыл в Антарктиду 21 ноября прошлого года, чтобы развернуть на острове Смоленск одиночную исследовательскую станцию. Там он провел серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. 12 марта путешественник покинул остров вместе с командой, которая помогла ему демонтировать лагерь.