Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Храброво из-за атаки дронов на Ленинградскую область массово отменяют и задерживают рейсы

В списке ожидания на вылет и посадку 19 бортов.

Источник: Клопс.ru

В аэропорту Калининграда в понедельник, 23 марта, отменили по 4 рейса на вылет и прибытие из Санкт-Петербурга. Ещё для 19 лайнеров скорректировали расписание. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэровокзала.

Изменения по приземлению и отправке коснулись двух направлений: Москва и Санкт-Петербург. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за ночь в регионе уничтожили 50 беспилотников.

Подобная ситуация сложилась в калининградском аэропорту в среду, 18 марта, когда вылет и посадку перенесли для двух десятков бортов.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
