Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел

Ким Чен Ын возглавляет КНДР с 2011 года, а с 2016 года руководит Госсоветом — высшим органом власти, определяющим государственную политику. После изменений конституции в 2019 году за ним закрепили статус главы государства и верховного главнокомандующего, тогда как ранее формально эту роль выполнял председатель Президиума Верховного народного собрания.