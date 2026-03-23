Ким Чен Ына переизбрали на пост председателя государственных дел

Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь избран председателем государственных дел. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в агентстве ЦТАК.
— ВНС (Верховное народное собрание — прим. «ВМ») пятнадцатого созыва торжественно объявило (…) решение о выдвижении на высший пост Республики (…) Ким Чен Ына, — говорится в публикации.
Отмечается, что решение было принято на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва, где его переизбрали главой Государственного совета, передает агентство.
Ким Чен Ын возглавляет КНДР с 2011 года, а с 2016 года руководит Госсоветом — высшим органом власти, определяющим государственную политику. После изменений конституции в 2019 году за ним закрепили статус главы государства и верховного главнокомандующего, тогда как ранее формально эту роль выполнял председатель Президиума Верховного народного собрания.
В феврале СМИ сообщили, что Ким Чжу Э, 13-летняя дочь Ким Чен Ына, якобы получила кураторские полномочия в секторе, связанном с государственной ракетной программой. Сам лидер КНДР неоднократно сопровождал дочь на объектах, задействованных в испытаниях ядерного и ракетного вооружения.
Ранее Чо Тхэ Ен — кандидат на должность директора Национальной разведывательной службы в Республике Корея, предположил, что Ким Чжу Э может быть выбрана в качестве его преемницы на посту лидера КНДР. По его словам, разведка рассматривает все возможные варианты, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.