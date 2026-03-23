Пьяный водитель из Заозерного оскорбил своего же адвоката и получил штраф

В Красноярском крае пьяного водителя оштрафовали за оскорбление своего же адвоката. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

В августе 2025 года в Заозерном инспекторы ГИБДД остановили авто с пьяным водителем за рулем. Выяснилось, что для него это было не впервые — ранее мужчину уже привлекали за нетрезвую езду. Повторное нарушение привело к уголовному делу.

Государство обеспечило подозреваемого бесплатным адвокатом. В отделении полиции, когда они вместе изучали материалы дела, подсудимый внезапно сорвался. В присутствии свидетеля он обрушился на адвоката грубой нецензурной бранью.

Защитник отказался от дальнейшей работы и обратился в правоохранительные органы. Поскольку расследование оскорблений относится к компетенции прокурора, надзорное ведомство провело проверку, собрало доказательства и возбудило административное дело. Суд назначил нарушителю штраф.

Уголовное дело о повторной нетрезвой езде тем временем рассматривается в Рыбинском районном суде.

