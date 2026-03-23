Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС боится, что Трамп откажется помогать Украине из-за войны с Ираном

Европейские лидеры опасаются, что США могут сократить поддержку Украины из-за разногласий по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

В Брюсселе серьезно обеспокоены возможностью сокращения американской помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на данные европейских дипломатов. Причиной опасений стало недовольство Дональда Трампа позицией ЕС в конфликте с Ираном.

Правительства стран ЕС, говорят источники издания, считают, что Трамп может сократить помощь Украине, если союзники не поддержат США в конфликте с Ираном. Но война в Иране, по их мнению, забирает ресурсы и силы, в том числе ракеты и боеприпасы для ПВО, которые нужны Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что конфликт в Иране не должен отвлекать внимание от поддержки Украины. При этом европейские лидеры пытаются найти баланс: они не хотят прямого участия в ближневосточном конфликте, но стремятся показать Трампу свою вовлеченность в решение проблемы Ормузского пролива.

Politico также сообщал, что страны Европы и Азии опасаются остаться без ранее закупленных у США вооружений из-за военной операции Вашингтона против Ирана. Пентагон при расчете запасов вооружений изначально не учел масштабной кампании против Исламской Республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше