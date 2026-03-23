Politico: ЕС боится, что Трамп откажется помогать Украине из-за войны с Ираном

В Брюсселе серьезно обеспокоены возможностью сокращения американской помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на данные европейских дипломатов. Причиной опасений стало недовольство Дональда Трампа позицией ЕС в конфликте с Ираном.
Правительства стран ЕС, говорят источники издания, считают, что Трамп может сократить помощь Украине, если союзники не поддержат США в конфликте с Ираном. Но война в Иране, по их мнению, забирает ресурсы и силы, в том числе ракеты и боеприпасы для ПВО, которые нужны Киеву.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что конфликт в Иране не должен отвлекать внимание от поддержки Украины. При этом европейские лидеры пытаются найти баланс: они не хотят прямого участия в ближневосточном конфликте, но стремятся показать Трампу свою вовлеченность в решение проблемы Ормузского пролива.