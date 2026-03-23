Задержки до 11 часов: пассажиры застряли в пермскому аэропорту из-за угрозы атаки беспилотников

ПЕРМЬ, 23 марта, ФедералПресс. Из аэропорта Большое Савино задержали два рейса, следующих из Санкт-Петербурга в Пермь и обратно, а также рейс в Нарьян-Мар. Эта информация следует из онлайн-табло пермского аэропорта.

В частности, рейс под номером ДР 569 направляющийся из Санкт-Петербурга в Пермь, ожидается к прибытию в 15:35. Задержка составляет 11 часов. Другой рейс из Питера — FV 6581 — должен прибыть в 22:05, тогда как по первоначальному расписанию его прибытие было запланировано на 05:30.

Из-за этих задержек обратные рейсы в Санкт-Петербург также перенесены. Регистрация рейса ДР 570 теперь назначена на 16:00, а рейса FV 6582 — на 23:05.

Помимо Питера, с опоздание вылетит самолет из Нарьян-Мара в Пермь (рейс 7R 843). Предположительно, он прибудет в в столицу Прикамья в 19:10 вместо 15:10. Обратный рейс из Перми в Нарьян-Мар теперь ожидается в 19:50.

В пермском аэропорту не прокомментировали причину задержек, однако в последние сутки аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге был временно закрыт из-за атаки беспилотников. Это привело около сорока рейсов и задержке более пятидесяти других воздушных сообщений.

Отметим, рано утром 23 марта в Пермском крае также был объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в соседних регионах ПФО закрыли аэропорты из-за угрозы атаки украинских дронов. Временно ограничена работа воздушных гаваней в Казани, Нижнекамске и Чебоксарах. Позже был также закрыт аэропорт в Ижевске.

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
