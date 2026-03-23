Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты на отмененный концерт продолжили продавать в Нижегородской области

Несмотря на отмену, организаторы продолжают реализацию билетов через собственный веб-сайт, устанавливая цены в диапазоне от 1500 до 3000 рублей.

В Арзамасе выявлена ситуация, когда билеты на отмененный концерт под названием «Мировые хиты. Оркестр при свечах» продолжают распространяться. Это событие было запланировано к проведению 24 мая на площадке «Центра культурного развития». Руководство данного центра предоставило разъяснения по сложившейся ситуации.

Несмотря на отмену, организаторы продолжают реализацию билетов через собственный веб-сайт, устанавливая цены в диапазоне от 1500 до 3000 рублей. По имеющейся информации, уже реализовано около трети от общего числа доступных билетов. В то же время, администрация арзамасского ЦКР официально заявила, что никакого концерта в стенах их учреждения проводиться не будет.

Как сообщили представители Центра, все устные соглашения с организатором были расторгнуты. Какие-либо иные договоренности, включая письменные, отсутствовали.

Представители учреждения также упомянули, что после отмены концерта 20 марта, многие жители города столкнулись с трудностями при попытке вернуть деньги за билеты. Анализ комментариев в социальных сетях, оставленных под публикациями, связанными с проектом, свидетельствует о том, что отмены мероприятий этого организатора отмечались и в других городах России.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоится Московский Пасхальный фестиваль. Его откроет Валерий Гергиев совместно с объединенным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров.