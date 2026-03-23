Билеты на отмененный концерт продолжили продавать в Нижегородской области

В Арзамасе выявлена ситуация, когда билеты на отмененный концерт под названием «Мировые хиты. Оркестр при свечах» продолжают распространяться. Это событие было запланировано к проведению 24 мая на площадке «Центра культурного развития». Руководство данного центра предоставило разъяснения по сложившейся ситуации.
Несмотря на отмену, организаторы продолжают реализацию билетов через собственный веб-сайт, устанавливая цены в диапазоне от 1500 до 3000 рублей. По имеющейся информации, уже реализовано около трети от общего числа доступных билетов. В то же время, администрация арзамасского ЦКР официально заявила, что никакого концерта в стенах их учреждения проводиться не будет.
Как сообщили представители Центра, все устные соглашения с организатором были расторгнуты. Какие-либо иные договоренности, включая письменные, отсутствовали.
Представители учреждения также упомянули, что после отмены концерта 20 марта, многие жители города столкнулись с трудностями при попытке вернуть деньги за билеты. Анализ комментариев в социальных сетях, оставленных под публикациями, связанными с проектом, свидетельствует о том, что отмены мероприятий этого организатора отмечались и в других городах России.
