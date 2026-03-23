Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Miami Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира Miami Open, передает BAQ.KZ.
В матче третьего раунда вторая ракетка мира в двух сетах обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк, занимающую 27-е место в рейтинге WTA.
Встреча завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:4. Казахстанка надежно действовала на своей подаче и сумела реализовать важные брейк-пойнты, что и обеспечило ей успех в двух партиях.
В борьбе за путевку в четвертьфинал турнира в Майами Елена встретится с представительницей Австралии Талией Гибсон, которая занимает 68-ю строчку мирового рейтинга WTA.
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.