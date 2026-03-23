IT-сфера стала самой высокооплачиваемой в Нижегородской области

В среднем специалисты данной отрасли получали 159 тысяч рублей в месяц.

Источник: Живем в Нижнем

По итогам прошлого года самой высокооплачиваемой отраслью в Нижегородской области оказалась IT-сфера. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

По данным аналитиков, доход ИТ-специалистов в среднем составил 159 тысяч рублей. В рейтинге российских субъектов по зарплатам в отраслях региону досталось 23 строчка.

Первое место в исследовании заняла Сахалинская область с отраслью «Добыча нефти и газа», второе — Москва с «Финансовыми услугами». Тройку лидеров заключила Амурская область со сферой «Химическая промышленность».

Ранее мы писали, что Нижегородская область заняла 14 место в стране по качеству жизни. Места в рейтинге распределялись по итогам оценки 66 показателей.